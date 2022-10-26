Медведева тонко ответила Милохину на его уход с «Ледникового периода»
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила блогеру и тиктокеру Дане Милохину, который покинул проект «Ледниковый период».
Спортсменка выложила в своих соцсетях фотографию в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».
Евгения Медведева в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».
Фото Соцсети
Во вторник, 25 октября, Милохин, выступавший в паре с Медведевой, сообщил, что покидает «Ледниковый период». Блогер сослался на усталость.
Медведева и Милохин стали самой популярной парой проекта в прошлом году и заняли третье место в общем зачете. Будущее фигуристки в проекте неясно, на съемках этой недели ее нет среди участников. По информации «СЭ», сейчас ей ищут нового партнера.
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