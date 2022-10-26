Медведева тонко ответила Милохину на его уход с «Ледникового периода»

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила блогеру и тиктокеру Дане Милохину, который покинул проект «Ледниковый период».

Спортсменка выложила в своих соцсетях фотографию в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».

Евгения Медведева в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия». Фото Соцсети

Во вторник, 25 октября, Милохин, выступавший в паре с Медведевой, сообщил, что покидает «Ледниковый период». Блогер сослался на усталость.

Медведева и Милохин стали самой популярной парой проекта в прошлом году и заняли третье место в общем зачете. Будущее фигуристки в проекте неясно, на съемках этой недели ее нет среди участников. По информации «СЭ», сейчас ей ищут нового партнера.