Авербух рассказал о поисках нового партнера для Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период»

Хореограф Илья Авербух во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» рассказал «СЭ», как идут поиски нового партнера для Евгении Медведевой на проекте.

— Судя по тому, как вчера развивалась история, есть ощущение, что уход Милохина только поднял интерес к проекту. Вам так не кажется?

— Ну нет, мы просто продолжаем работать. Те, кто продолжает работать, идут дальше. А проект, наверное, его магия, что он долгоиграющий. Действительно, это проект долгожитель. Первый сезон был в 2006 году, сейчас 2022. Да, были перерывы. Он настоящий, несрежисированный. Мы опускается в это плавание, в этом плавание живем, в нем происходит много всего — творим, ругаемся, миримся, создаем, получаем травмы, перебарываем себя. В этом жизнь. У меня за эти годы впервые такая ситуация, когда вот такое... Но что-то должно быть впервые. Еще раз хочу сказать, что наша и моя основная задача, — максимально создать правильную атмосферу и сохранить ее в команде. Очень хочется, чтобы Женя Медведева продолжила проект, я сейчас над этим в основном работаю.

— Кандидатов пока не будете раскрывать? Они есть?

— Кандидаты есть. Мы пробуем ребят. Я им очень благодарен, потому что все срываются. Но у нас есть 2 важные составляющие, которые должны быть, — мы входим в середину проекта, поэтому человек, обычно мы берем ребят, которых за 2-3 месяца накатываем, но у нас сейчас этой возможности нет. Те ребята, которые могли бы войти, — Федя Федотов. Он победитель проекта. Уверен, что все уже написали. Но, к сожалению, по графику не могут принять участие, потому что у них есть своя съемочная работа. Заранее он говорит, что не может.

— Это же должен быть не фигурист?

— Конечно, не фигурист. Это должен быть человек творческой профессии. Ну и чтобы была органическая пара, а не лишь бы кто-то катался. Много очень вводных. Но Женя здесь, я работаю над этим. Это очень важно, потому что мы все одна большая семья.

Евгения Медведева лишилась партнера после ухода из проекта блогера Дани Милохина.

Как стало известно «СЭ», новым партнером Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде» может стать кто-то из двух актеров. Первый — Антон Рогачев, известный по роли в фильме «Дылды», его упомянул режиссер проекта Илья Авербух. Другой — Алексей Лукин, известный по телесериалу «Ивановы-Ивановы».