Косторная исключила свое участие в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказал, почему не хочет участвовать в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Я опытный спортсмен, то скорее всего партнер будет неопытный. Это риск получения травм. Я не хочу просто так подвергать свое здоровье лишнему риску», — цитирует Косторную WMJ.ru.

Фигуристка допустила, что однажды может стать ведущей шоу.