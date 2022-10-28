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Сегодня, 13:10

Косторная исключила свое участие в «Ледниковом периоде»

Виктория Кравченко
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Алена Косторная.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алена Косторная рассказал, почему не хочет участвовать в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Я опытный спортсмен, то скорее всего партнер будет неопытный. Это риск получения травм. Я не хочу просто так подвергать свое здоровье лишнему риску», — цитирует Косторную WMJ.ru.

Фигуристка допустила, что однажды может стать ведущей шоу.

Косторная — чемпионка Европы в женском одиночном катании. На данный момент спортсменка восстанавливается после травмы колена.

Источник: https://www.wmj.ru/zvezdy/intervyu/kostornaya-o-lednikovom-periode-travme-i-plyushenko.htm
Алена Косторная
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