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Сегодня, 18:25

На роль нового партнера Евгении Медведевой есть два претендента

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», новым партнером Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде» может стать кто-то из двух актеров. Первый — Антон Рогачев, известный по роли в фильме «Дылды», его упомянул режиссер проекта Илья Авербух. Другой — Алексей Лукин, известный по телесериалу «Ивановы-Ивановы».

Как предполагается, Медведева может встать в пару с партнером уже на следующей неделе. Будут сняты сразу четыре проката пары, которые потом вмонтируют в выпуски. Съемки двух выпусков на этой неделе Медведева пропускает.

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.

Евгения Медведева
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