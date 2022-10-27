На роль нового партнера Евгении Медведевой есть два претендента

Как стало известно «СЭ», новым партнером Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде» может стать кто-то из двух актеров. Первый — Антон Рогачев, известный по роли в фильме «Дылды», его упомянул режиссер проекта Илья Авербух. Другой — Алексей Лукин, известный по телесериалу «Ивановы-Ивановы».

Как предполагается, Медведева может встать в пару с партнером уже на следующей неделе. Будут сняты сразу четыре проката пары, которые потом вмонтируют в выпуски. Съемки двух выпусков на этой неделе Медведева пропускает.

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.