Федотов рассказал, выступят ли они еще с Медведевой в паре

Актер Федор Федотов, выступавший в проекте «Ледниковый период» с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, прокомментировал возможность еще раз увидеть его и фигуристку в паре.

— Остались ли еще какие-то нереализованные идеи?

— Да, именно об этом я и говорю — мы могли бы больше, если бы было больше времени. Посмотрим, что будет впереди. Впереди большая жизнь, может быть, мы еще не раз выйдем с Женей на лед.

— Как удавалось совмещать по два проката в день и подготовку к спектаклям?

— Это секрет. (Улыбается.) На самом деле я шучу, никакого секрета нет. Просто надо трудиться и работать. Я очень благодарен своей семье — жене, родителям, которые придают мне сил и веру, что это все не зря.

Федотов заменил блогера Даню Милохина, который изначально был партнером Медведевой в шоу «Ледниковый период» в этом сезоне.