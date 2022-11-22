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Сегодня, 12:15

Федотов рассказал, выступят ли они еще с Медведевой в паре

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Евгения Медведева и Федор Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Актер Федор Федотов, выступавший в проекте «Ледниковый период» с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, прокомментировал возможность еще раз увидеть его и фигуристку в паре.

— Остались ли еще какие-то нереализованные идеи?

— Да, именно об этом я и говорю — мы могли бы больше, если бы было больше времени. Посмотрим, что будет впереди. Впереди большая жизнь, может быть, мы еще не раз выйдем с Женей на лед.

— Как удавалось совмещать по два проката в день и подготовку к спектаклям?

— Это секрет. (Улыбается.) На самом деле я шучу, никакого секрета нет. Просто надо трудиться и работать. Я очень благодарен своей семье — жене, родителям, которые придают мне сил и веру, что это все не зря.

Федотов заменил блогера Даню Милохина, который изначально был партнером Медведевой в шоу «Ледниковый период» в этом сезоне.

Федор Федотов и&nbsp;Евгения Медведева. «Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией

Евгения Медведева
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