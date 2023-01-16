Медведева — о результатах «Ледникового периода»: «Мы надеялись на третье и были очень удивлены результатами»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала результаты шоу «Ледниковый период», где ее пара с актером Федором Федотовым заняла второе место.

«На самом деле, мы с Федей были очень удивлены итогами, потому что надеялись максимум на третье место. Но лед скользкий, случается все. В финале произошли непредвиденные оплошности одной из пар, и мы оказались на втором месте. Мы в целом не ожидали оказаться на пьедестале. Так ворваться в середину сезона... Это было трудно, это было интересно, весело, классно! Награждение у нас тоже навеселе происходило, потому что мы немножко с нервным тиком стояли там», — приводит слова Медведевой «Чемпионат».

Победителями шоу стали актриса Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов.

Третье место поделили между собой актер Марат Башаров и фигуристка Оксана Домнина, а также олимпийская чемпионка Виктория Синицина и чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев.