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Ледниковый период

12 ноября, 19:36

Подольская еле сдержала слезы после неудачного проката на «Ледниковом периоде»

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Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поп-певица, участница шоу «Фабрика звезд-5» Наталья Подольская, выступая в паре фигуристом Дмитрием Соловьевым, сильно расстроилась после неудачного проката.

«Судя по нашим оценкам, мы вообще не тренируемся. Я человек творческий, мне важно, чтобы меня хвалили», — сказала Подольская в интервью Алине Загитовой после проката, еле сдерживая слезы.

В субботу, 12 ноября, в эфир вышел пятый выпуск нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».

Дарья Алексеева

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