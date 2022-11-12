Подольская еле сдержала слезы после неудачного проката на «Ледниковом периоде»

Поп-певица, участница шоу «Фабрика звезд-5» Наталья Подольская, выступая в паре фигуристом Дмитрием Соловьевым, сильно расстроилась после неудачного проката.

«Судя по нашим оценкам, мы вообще не тренируемся. Я человек творческий, мне важно, чтобы меня хвалили», — сказала Подольская в интервью Алине Загитовой после проката, еле сдерживая слезы.

В субботу, 12 ноября, в эфир вышел пятый выпуск нового сезона «Ледниковый период. Снова вместе».

Дарья Алексеева