Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?

Шестой этап «Гран-при» показывает, что правила в нашем фигурном катании вилами по льду писаны.

Фигурное катание. «Гран-при России». Этап в Перми

Короткая программа

Женщины

1. Софья Муравьева — 81,59

2. Елизавета Туктамышева — 78,74

3. Ксения Синицына — 70,94

Мужчины

1. Евгений Семененко — 103,36

2. Алексей Ерохов — 93,61

3. Илья Яблоков — 93,31

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 80,55

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 73,56

3. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 70,20

Танцы на льду

1. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 80,88

2. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79,05

3. Александра Кравченко/Александр Шустицкий — 67,27

Таблица короткой программы женских соревнований несколькими строками выше — лучшая иллюстрация того, как действуют в российском фигурном катании писаные и неписаные правила. Две фигуристки набрали около 80 баллов — и за ними пропасть, по другую сторону которой грустно смотрит в эту бездну Ксения Синицына с 70,94. Объяснение простое — Муравьева и Туктамышева прыгнули тройной аксель. И это сразу их перемещает через гранд-каньон, который делит нашу фигурку на две неравные части — малюсенькую верхушку айсберга и его огромное основание.

Разве Синицына не заслужила больше?

Тройной аксель — большое подспорье в короткой программе, никто не спорит. Но разница между фигуристками определяется не только сложностью и GOE, которые от нее зависят (надбавка за прыжок в фигурном катании действительно определяется как процент от стоимости элемента). Но и тем, о чем вам скажет любая российская фигуристка, — компонентами. Их в России ставят в зависимости от того, что ты прыгаешь. Умеешь четверные — на тебе девятки. Не умеешь — учи.

Окей, давайте примем логику «кто не выучил — я не виноват». Но почему должны страдать баллы за компоненты? Синицына сегодня получила во второй части оценки 33,26, Муравьева — 35,37, Туктамышева — 37,18. Хотя не совсем понятно, где эта разница на деле. И вот, пожалуйста, между Ксюшей и Лизой уже лишние четыре балла. Половина расстояния между ними.

Мне рассказывали, что у Синицыной существовал вариант перехода в «Хрустальный», но не всегда девушки готовы рисковать свои здоровьем ради успеха в карьере. Если девочки 7-9-летнего возраста на вопрос о том, где хотят тренироваться, мечтательно отвечают «Тутберидзе», то в 14-15 они перед ответом вспомнят все свои травмы, покряхтят, переберут, что где болит. Поэтому, хотя Синицыну, как говорят источники, и хотели перетянуть в команду лучшего тренера России, она осталась в «Снежных Барсах», которые переименовались в «Легенду».

Спорное падение Фроловой

Еще один слабый момент фигурного катания — зарегулированность правил, уже писаных. И это стало видно на примере Анны Фроловой, которая должна бороться в Перми за бронзу с Синицыной. Вернувшаяся после травмы фигуристка Сергея Давыдова делала все прыжки вплоть до последнего, но когда заходила на риттбергер — упала с дуги захода, даже не успев оторваться ото льда. Но тут же встала и сделала чистый тройной риттбергер почти без разгона.

Он не был засчитан — дуга означала, что фигуристка уже попыталась сделать прыжок. Это кажется излишним формализмом — Анну и так бы оштрафовали снижением на балл за падение и оценкой хуже за ошибку на заходе, но зачем лишать всего прыжка? По правилам у технической бригады была возможность решать: в правилах ISU написано, что «в некоторых случаях попыткой прыжка может считаться подготовка к отрыву». Каких — решает бригада. То есть по букве правил все верно, вопросов к судьям нет. Здесь мы должны помнить, что короткая программа — это не просто часть соревнований и половина произвольной, а по сути обязательная программа и своеобразный отбор во второй день. Набор элементов почти досконально прописан, и маневренности он не предполагает. Возможно, это не совсем правильно. Фролова всегда может сказать, что не шла на прыжок, а просто так решила покататься. И как докажешь обратное?

Семененко выбил сотку, в танцах споры об оценках

Что касается других видов, то здесь все получилось без сюрпризов. В танцах победила условно более статусная пара Александра Жулина Софья Тютюнина/Андрей Багин — но результатом не оказался доволен никто. Сам Багин сказал, что «приехал получить баллы побольше». Он имел в виду — по сравнению с прошлым этапом в Москве, но на фоне 90 баллов Худайбердиевой/Базина в Самаре фраза звучит двусмысленно. Но и между первой парой и второй, Пасечник/Некрасов, сегодня всего два балла. И латина от вчерашних юниоров была подинамичнее, чем у лидеров. Ладно хоть без превышения 90 обошлись.

В парах оценками тоже были недовольны лидеры — Мишина/Галлямов, и правда, набрали они всего 80,55 балла, и это было бы нормально для международного старта, но в России сборники привыкли к 85. Вторые — ожидаемо Мухортова/Евгеньев, всего в семи баллах позади. А чемпион мира Галлямов рассказал о травме, которая мешала подготовке, — отсюда, вероятно, ошибка на тройном сальхове.

А вот у мужчин пошла рубка за чемпионат России и финал «Гран-при». Два 185-сантиметровых парня Макар Игнатов и Артем Ковалев столкнулись на разминке. И оба остались далеко — пятым и шестым, причем Макар снова завалил вращения и дорожку. После проката даже собирался устроить разбор своего же выступления под камерой, но тренер Евгений Рукавицын включил цензора: «Тихо! Тихо!» А выиграл Евгений Семененко, пробивший 100 баллов, который после реабилитации уже включает в программу два четверных — и делает, да еще как! Заодно получив 9,75 в компонентах и три 9,5 — а там и до десяток недалеко. За ним два ученика Виктории Буцаевой — Алексей Ерохов, которому также не хватило вращений, и Илья Яблоков. Четвертый — набирающий обороты Матвей Ветлугин, напарник Семененко по группе Алексея Мишина. И с таким прогрессом он скоро будет теснить Коляду, что уже делают Семененко и Лутфуллин.

Ну и для сравнения: на параллельном мировом «Гран-при Финляндии» в короткой программе победитель Кевин Эмоз набрал 88,96 балла, Луна Хендрикс — 74,88, Гиларди/Амброзини — 67,31, Гиллес/Пуарье — 87,80. Плюс 26 баллов в пользу россиян, и в этот раз, надо признать, по делу.