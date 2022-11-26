Шестой этап «Гран-при России»: расписание и результаты 26 ноября

С 26 по 27 ноября в Перми проходит шестой этап серии «Гран-при России» «На призы Губернатора Пермского края». В первый соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступят с короткими программами.

Танцы на льду, ритм-танец

1. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 80,88

2. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов — 79,05

3. Александра Кравченко — Александр Шустицкий — 67,27

4. Полина Усова — Михаил Антонов — 66,30

5. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 65,49

6. Влада Павленина — Александр Алексанян — 62,76

7. Александра Прокопец — Александр Васькович — 62,14

8. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов — 56,85

9. Софья Карташова — Илья Карпов — 54,22

10. Яна Трубинова — Владислав Шевнин — 40,57

Женщины, короткая программа — 13:00

Первая разминка

1. Ксения Синицына

2. Екатерина Скулкина

3. Вероника Малышева

4. Екатерина Анисимова

5. Виктория Федянина

Вторая разминка

6. Анна Фролова

7. Ксения Говорова

8. Алина Горбачева

9. Виктория Нестерова

10. Софья Муравьева

11. Елизавета Туктамышева

Пары, короткая программа — 15:15

Первая разминка

1. Варвара Черемных — Даниил Бутенко

2. Таисия Собинина — Илья Миронов

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

4. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

Вторая разминка

5. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

7. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

8. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Мужчины, короткая программа — 16:35

Первая разминка

1. Владимир Кузнецов

2. Максим Варакин

3. Егор Коваленко

4. Матвей Ветлугин

5. Владимир Ощепков

6. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

7. Алексей Ерохов

8. Артем Алейников

9. Макар Игнатов

10. Илья Яблоков

11. Артем Ковалев

12. Евгений Семененко