Как Туктамышева спокойно реагировала на ошибки в программе. А мужчины приняли обет молчания

Закулисье коротких программ на последнем этапе российских «Гран-при».

После шумной и скандальной Самары (речь не о самом городе, а атмосфере на соревнованиях) очередь принимать российский «Гран-при» пришла для Перми. Здесь — пока все спокойно. Кто-то даже может назвать турнир серым, но это все-таки не совсем верно. В Перми просто, по-домашнему и очень тепло — и дело не в погоде. Прием публики на местном стадионе «Молот» получился крутым.

Адекватная реакция Туктамышевой и Фроловой на ошибки

«В Перми — тепло», — так гласил официальный слоган чемпионата России среди юниоров, проходившего три года назад на Урале. Здесь все еще тепло, хотя многие гости города так не считают. В субботу градусники показывали около минус 15, шел небольшой снег, но некоторым это нравилось. Софья Тютюнина на своем втором турнире с Андреем Багиным лидирует после ритм-танца. В микст-зоне она рассказала, что погода тут «небо и земля по сравнению с Москвой». В хорошем смысле — в Перми настоящая зима. А Елизавета Туктамышева еще до соревнований успела прогуляться по местной набережной с Матвеем Ветлугиным, и прокатиться на качелях.

Теплым как раз можно назвать прием фигуристов от пермской публики — семитысячная арена «Молота» заполнена процентов на 80 на короткой девушек. Лед после проката Лизы забросали игрушками, а самой Туктамышевой болельщики подарили шикарный букет роз. В холле до начала выступлений девушек внушительная группа детей репетировала кричалки в честь Императрицы, а потом в прямом смысле боролась за плакаты в поддержку чемпионки мира.

Лиза выступила неидеально и проиграла ученице Плющенко Соне Муравьевой, но это не повлияло на ее настроение. «Споткнулась на дорожке, ничего страшного, так бывает» — классный пример реакции на собственные ошибки. Девушки в принципе были образцом адекватности в этом плане. Аня Фролова упала при заходе на риттбергер — соскочило ребро, встала и сделала этот прыжок. Его не засчитали (по правилам!), но в микст-зоне смеялась, рассказывая про ошибку. «Такое со мной впервые», — сказала Аня. Главное, чтобы в последний раз.

Одиночники обещали высказаться после произвольной

Одиночники были чуть менее позитивны. Алексей Николаевич Мишин сурово встретил Матвея Ветлугина, занявшего четвертое место по итогам короткой программы. «Слишком поддался эмоциям», — первые слова Профессора. Фигурист ошибся на тройной флипе — самом простом элементе в программе. Журналисты ждали Ветлугина в микст-зоне после проката, и он пришел. Но только чтобы извиниться и сказать, что выйдет завтра. Видимо, и сам расстроился из-за нелепой ошибки.

Артистичный Илья Яблоков всего три десятые балла проиграл второму месту. Но несмотря на шикарный прокат тоже не стал давать комментарий: «Всем привет! Всем спасибо за поддержку. Все расскажу после произвольной». Флешмоб получался так себе.

А вот Женя Семененко закрывал субботние соревнования. И зажег! В восторге была и публика, и сам фигурист — Семененко сам признался, что это был его максимум, дальше курс только на усложнение. Осталось побороть последствия неприятной травмы на шоу Плющенко. В руках у Жени была картина от поклонников и целая охапка игрушек. Но небольшую интригу фигурист все-таки внес: «Ждать ли в произвольной риттбергера? Вряд ли. Хотя все может быть». И добавил, что завтрашний образ зависит от наличия краски для волос — Семененко катается под k-pop, так что надо соответствовать музыке.

На трибунах было действительно тепло и как-то по-домашнему. В Перми не было скандалов и выбегающих на лед болельщиков, да и вряд ли могло быть — от сидений до льда в «Молоте» приличное расстояние. Настолько, что Настя Мишина и Саша Галлямов в этом пространстве потренировать поддержку и подкрутку — ребята сказали, что в разминочном зале для этого нет хватает места. Зрители заметили чемпионов мира и начали приветствовать их еще тогда. Галлямову, как местному спортсмену (Саша родился в Березниках, крупнейшем городе Пермского края после самой Перми), такая поддержка была особенно приятна.

Футбольная повестка на фигурном катании

В Перми сложилась интересная ситуация с билетами. За пару дней до начала «Гран-при» свободно было едва ли не ползала. За день до на короткие программы оставалось 450 мест, на произвольные — около 80. Возможно, приглашения получили ученики спортивных школ — детей действительно было очень много. Они непринужденно просили автографы у только что откатавшихся фигуристов и даже играли в карты на трибунах.

Были и действительно классно подготовившиеся болельщики. Поддерживали не только известных спортсменов, но и фигуристов из регионов. Для Артема Алейникова из Екатеринбурга зрители нарисовали специальные плакаты, а на себя надели золотые короны. Потом оказалось, что подобный баннер был приготовлен и для Лизы Туктамышевой.

Не обошлось и без еще одной актуальной новостной повестки — чемпионата мира по футболу в Катаре. Кто-то на трибунах даже успевал подглядывать в экраны телефона, следя за матчами. К такому фанатам не привыкать — на Олимпиадах иногда приходится смотреть даже по три трансляции за раз.

Снаружи дворец спорта производил немного удручающее впечатление — красные кирпичные стены и натянутая сетка говорили о ремонтных работах. Местные помнят «Молот» другим — со светло-серой плиткой. Рекламных баннеров тоже не было — многие знали, кто такая Лиза Туктамышева, но не слышали, что она приедет выступать в их город. Хотя плакаты со «Снежной королевой», шоу Ильи Авербуха, присутствовали. Урок на будущее с организаторской точки зрения — в третьей фигурнокатательной столице России интерес к спорту есть, нужно только рассказывать жителям о турнирах.