Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»

Четвертый этап «Гран-при» по фигурному катанию проходит на маленькой арене с разминающимися в коридорах хоккеистами.

На заре появления КХЛ был очень популярен рекламный ролик «Хоккей — наша игра». Для России он действительно значит многое. Однако повод ли это обижать фигурное катание — тоже не самый последний вид спорта в нашей стране? За день до этапа «Гран-при» ЦСКА и «Спартак» играют на основной арене на ЗИЛе, а фигуристы вынуждены ютиться на малой арене на 3000 мест (из которых открыты 2700, и они не были полностью распроданы). Если с чем и была связана в последние годы спортивная гордость россиян, то это с победами учениц Тутберидзе, пар Москвиной, даже танцоров, а в последнее время и мужчин. Не с регулярными поражениями российских хоккеистов от Канады, уж простите.

Но фигуристы вынуждены ходить по длинным коридорам арены (сами признают, что идти долго) мимо тренажеров и пинающих шайбу молодых ребят из хоккейного ЦСКА. Понятно, что для этого всего есть обстоятельства. Понятно, что денег в хоккее больше и что арена названа «ЦСКА Ареной» не в честь группы Светланы Соколовской. На ее фасаде, кстати, красуются патриотичные цитаты из Бунина и Тургенева — мол, победить Россию невозможно.

Но сейчас русские вынуждены побеждать друг друга — если говорить о спортсменах. И есть в этом какая-то высшая несправедливость — фигуристы заслужили больших и полных арен, арен КХЛ, как говорил перед сезоном гендиректор федерации Александр Коган. Для этого есть потенциал. А остаются в подчиненном положении у хоккеистов, с которыми конкурируют за лед с малых лет. Может, здесь не должно быть претензий к ФФККР или КХЛ. Но это очередной повод задуматься — как выживать.

Хоккеисты пришли в микст-зону к фигуристам

В коридоре у микст-зоны пахнет потом и хоккейной тренировкой. Хоккеисты у входа, через который приходят Этери Тутберидзе и другие звезды, пинают мячик и обсуждают, как ЦСКА вчера проиграл «Спартаку».

Идут на тренировку хоккеисты через микст-зону два на два метра, и это не может не вызвать флешбэки из Вавилона (как сейчас помню). Столпотворение и хаос. Было б здорово, если хоккеисты позадавали бы вопросы фигуристам. Им есть что друг другу сказать.

По коридорам, где разминаются наследники Овечкина, висят вот такие предупреждающие фото. Это дверь в туалет. Видимо, были прецеденты.

На «Гран-при» приехал японец

А места всем 2000 зрителей в коридорах не хватает. Очереди за хот-догами по 290 рублей (цифры вызывают ворчание), но тут они по крайней мере есть. А остальное — дело рынка.

Еще один позитивный момент. Впервые в сезоне я увидел в пресс-центре японского коллегу. Говорит, японцы грустят, что российских фигуристок отстранили от соревнований, но даже за внутрироссийскими стартами все равно следят. И даже Валиеву японцы не считают виновной. Хотя с доверием ко всей нашей системе вопросы на Западе есть, конечно.

Если звездой дня однозначно надо объявлять Елизавету Туктамышеву, которая сенсационно набрала рекордные 84,05 балла, то цитата дня остается за танцором Валерием Ангелополом. Отвечая на типичный вопрос про конкуренцию с другими, он тоже ответил типично, но с отсылкой к цитате Алины Загитовой:

— Мы боремся не с конкурентами, а с самими сабими, как говорила Алина Загитова, — с улыбкой отметил Ангелопол. Земля пухом, как говорится. Впрочем, поклонники Загитовой должны понять парня и не заваливать его соцсети, верим. Тем более что и сама Алина использовала этот оборот иронично.

Интересно, что практически на этих словах рядом с Кагановской и Ангелополом неожиданно возник Илья Авербух, показал ободрительный жест и скрылся за стендом. Этакий 25-й кадр.

Еще одни яркие слова — от Елизаветы Туктамышевой. Она открыто признала, что ощущения от международных «Гран-при» и российских разные. По нынешним временам — смело.

— По атмосфере несравнимо с международными этапами, чувствую себя по-другому здесь. Более расслабленно? По-другому. На «Гран-при» я, мне кажется, была более воодушевленная, окрыленная. «Гран-при» — важный старт, мировая серия. Здесь тоже важный старт, но эмоции другие, — сказала Лиза.

Эмоция дня — от Евгения Плющенко. Ему после соревнований надо было успеть на свое шоу на «ВТБ Арене», и он во время проката Софьи Муравьевой отдал себя полностью. Кричал от борта «есть!», «вдохновись!» и мог наверняка и тройной аксель на полу скрутить.

Эмоции другие — Лиза права, но и к ним придется привыкать — если продолжать кататься. На маленьких аренах с внутренними разборками мы, кажется, надолго.