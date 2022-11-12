Коляда получил супероценки и не уважил Транькова суперинтервью. Неоднозначное поведение чемпиона

Соревнования мужчин на «Гран-при» в Москве получились веселыми.

Фигурное катание. «Гран-при России», 4-й этап

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда («Звездный лед») — 102,68

2. Петр Гуменник (СК Тамары Москвиной) — 94,85

3. Евгений Семененко («Звездный лед») — 88,75

После короткой программы на «Гран-при России» в Москве первая часть таблицы выглядит впечатляюще. Сразу по нескольким причинам.

Коляда оторвался за счет ошибок оппонентов

Во-первых, лидирует Михаил Коляда с абсолютно ошеломляющими 103 баллами. При этом он сделал только один четверной — самый простой, тулуп. За все элементы получил оценки от +3 и выше, зацепил пару десяток в компонентах — короче, снова заочно уделал весь мир, Илью Малинина и японцев, вместе взятых, даже ни разу за прокат не подышав ртом — только носом. Мастер.

Во-вторых, большая группа лидеров сборной откатилась за отметку 90 баллов. Если Петр Гуменник поступил математически умно, облегчил программу и набрал 95 баллов, то остальные преследователи Коляды завтра будут нагонять издалека. Это и Евгений Семененко (88,75), и Макар Игнатов (85,95), и Илья Яблоков (85,58).

Оценки Яблокова и вовсе неожиданно вызвали приступ негодования трибун. Отдельные зрители свистели и кричали «мало!». Правда, не все заметили, что чемпион России среди юниоров лишился целого вращения, но так или иначе констатируем — недовольные судейством были, и они оказались заметны.

То ли еще будет завтра. Пусть так — здорово, что пока внутрироссийские соревнования вызывают хоть какой-то отклик. Но от ощущения потери суперстатуса фигурного катания, которым оно обладало еще недавно, уже не отделаться.

Еще интереснее казус произошел в конце таблицы, где Михаилу Терновскому сначала поставили 59,42, а потом через несколько минут по арене объявили другую оценку — 58,61. Снизились баллы за технику, но какие, понять без дополнительного табло нереально.

Фото Okko

Игнатов нашел у хоккеистов «Луи Виттон»

В чем точно мужчины интереснее девушек в фигурном катании — так это в умении говорить. Макар Игнатов подшучивал над собой и хоккеистами. Турнир проходит на хоккейной арене, так что в коридорах, где ходят фигуристы, параллельно разминаются и заминаются люди с клюшками.

У Макара появилось свое объяснение, почему арену отдали хоккеистам, а фигуристам досталась малая по остаточному принципу.

— Ну что сказать, упал с тулупа. С высотой чуть переборщил. Пятерной хотел сделать? Ну да. (Смеется.) Замашки такие.

— С хоккеистами сталкивался?

— Видел, что ходят, да, кто-то с «Луи Виттоном».

— Почему они на большой арене, а вы на маленькой?

— Их много, нас поменьше, у них еще амуниция большая. Как бы меня потом не побили. (Смеется.)

— На что призовые потратишь?

— На улучшение качества жизни пойдут. Всегда есть куда расти.

— На «Луи Виттон», например.

— Нет, ну это уже перебор.

Завершил пресс-подход Евгений Рукавицын, проходя мимо журналистов: «Четверной тулуп надо пониже прыгать, Макар!»

Коляда отшил Транькова

Но звездой и самым «словоохотливым» спикером оказался Михаил Коляда. В этот раз он показал свой стиль общения не только журналистам из прессы, то бишь хайпожорам-щелкоперам, но и ведущему трансляции Первого канала Максиму Транькову. И мы, и Траньков продержались с Михаилом по две минуты. Но ладно мы — уж двукратного олимпийского чемпиона можно было уважить ответами поразвернутее.

Это надо видеть. Коляда успел поправить Транькова в вопросе количества соревнований в сезоне, ответить на несколько вопросов одним словом и мило поулыбаться, выслушивая очередную попытку Максима разговорить своего собеседника. Траньков не остался в стороне — и, провожая Михаила, назвал его «как всегда многословным и искрометным спикером».

У нас получилось чуть разнообразнее, но лучше ли — решать вам.

— Можно поздравлять, всем довольны?

— Да.

— Баллам удивились?

— Нет.

— Такие и должны были быть?

— Провокационный вопрос.

— Я пытаюсь. Интересный, не провокационный.

— А вы задавайте интересные вопросы, интересно отвечу.

— Вы катаетесь на хоккейной арене. С хоккеистами сталкивались в коридорах?

— Да. Вчера команда приехала.

— Фигуристы часто конкурируют с хоккеистами за лед.

— Но мы не деремся.

— Взаимный троллинг?

— Нет.

— Насколько важно было реабилитироваться после неудачного старта на прошлом «Гран-при»?

— Важно.

— Со здоровьем все было тогда нормально, не было травмы?

— Не, всё нормально.

— Сейчас тоже все хорошо?

— Да.

— Какие мысли по произвольной?

— Да я только с короткой вышел. Еще не знаю.

— Ты заявлен на чемпионат России по прыжкам. Понятно, что о нем не думаешь, но прыжки-то там понадобятся посложнее.

— Я не знаю, заявлен или нет.

— Уже сказали, что заявлен.

— Хорошо.

— Такие короткие ответы — чтобы журналистам меньше работы?

— Нет. Я в принципе так общаюсь.

— Не только с журналистами?

— Со всеми.

— Даже с женой? (Общий смех.)

— Нет, только с ней общаюсь по-другому.

— И с партнерами тоже так же? Чтобы сохранить рабочий настрой?

— Просто такой стиль общения.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Поведение Коляды вызывает смешанные эмоции. Кто-то из болельщиков пишет, что он хамит. Кто-то — что так и надо с журналистами. А многие на трибунах, слыша диалог Транькова и Коляды, просто смеялись. Тоже шоу. В конце концов, имеет право на свой стиль.

Но при таком стиле не стоит удивляться пустым местам на трехтысячной арене в центре Москвы в выходной день.