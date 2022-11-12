Туктамышева выиграла битву трикселей. В Москве чемпионка мира превзошла учениц Тутберидзе и Плющенко

Туктамышеву, Акатьеву и Муравьеву разделяет менее двух баллов перед произвольной программой.

Фигурное катание. Четвертый этап «Гран-при» в Москве

Короткая программа женщин

1. Елизавета Туктамышева — 84,05

2. Софья Акатьева — 83,39

3. Софья Муравьева — 82,24

Этапы российского «Гран-при» наконец дождались появления Елизаветы Туктамышевой. Да и не одной ее — вместе с чемпионкой мира на турнире выступают Софья Муравьева и Софья Акатьева. Все — с тройным акселем. Пока что это самый крутой этап по технической заявке фигуристок — и они не разочаровывают. В короткой программе их разделило меньше двух баллов — каждой удался тройной аксель.

Заявка на самую сложную программу в мире

Сразу же несколько отличий московского этапа номер два от предыдущего казанского — число трикселисток здесь на четыре больше, чем в столице Татарстана. По крайней мере по заявкам: Туктамышева, Акатьева, Муравьева и Зинина собирались исполнять ультра-си в субботу. В Казани таких смелых девушек не было.

Экс-ученица недавнего юбиляра Евгения Плющенко вообще думала исполнять технически самую сложную программу в женском одиночном катании — видимо, вслед за Софьей Самоделкиной. В последний момент Зинина передумала — случились какие-то обстоятельства, о которых Настя распространяться не стала. Ни тройного акселя, ни каскада лутц + риттбергер в прокате не было. Со своим привычным контентом фигуристка набрала 70 баллов, как и три недели назад в той же Москве.

А это значило, что вся надежда на ультра-си оставалась на вторую разминку. Софья Акатьева учла ошибки прошлого этапа, и на этот раз тройной аксель ей удался. 83 балла — столько же, сколько набирает сейчас Камила Валиева, но без трикселя. По компонентам и судейским надбавкам между этими ученицами Этери Тутберидзе большой разрыв, хотя внешне Соня ничуть не хуже делает тройные. А с ультра-си справляется гораздо лучше.

Туктамышева старше Акатьевой практически на 10 лет, но из-за этого Лиза не делает скидку и не позволяет себе расслабляться. Наконец-то чистый прокат короткой в этом сезоне, увенчанный трикселем и каскадом лутц + тулуп. Практически все болельщики были уверены, что чемпионка мира проиграет талантливой ученице Тутберидзе. Тем более тут еще и не совсем получились дорожка и одно из вращений — только третий уровень. Но за счет компонентов Туктамышева отыграла отставание в технике. 84 балла — самая высокая оценка Елизаветы в карьере.

Софья Муравьева тоже откаталась достаточно чисто, хотя визуально триксель получился с неважным выездом. Но травма, которая не позволила фигуристке выступить на предыдущем этапе в Казани, давала о себе знать. Муравьева пока третья, но отставание между тройкой минимальное. А в случае с Соней особенно приятно, что Евгений Плющенко, ее тренер, остался с ученицей во время ее проката и обнимал ее после. Хотя сегодня же у двукратного олимпийского чемпиона на другом конце города проходит собственное ледовое шоу.

Поддержка трибун несмотря на запреты

А вот поддержки трибун, как в Казани, в Москве не хватало. Удивительно — жители столицы пресытились фигурным катанием? Или не готовы платить несколько тысяч рублей за пару топ-фигуристов? Малая арена ЦСКА, где на этот раз проходил этап, не была заполнена даже на девушках. А вмещает она всего две с лишним тысячи человек.

Не хватало на катке и привычных баннеров со словами поддержки спортсменам. Нет, у зрителей в зале они все-таки были, но приходилось держать все в руках. Но мы же привыкли к другому — «Мегаспорт» всегда украшен огромными плакатами. Когда там проходят условные прокаты сборной России, можно даже посчитать, чьих баннеров больше. А тут так сделать нельзя. Почему? Начальник службы безопасности арены против любых плакатов, которые висят на втором ярусе. В чем проблема, добиться ответа так и не удалось. Стюарды в зале и рады были бы помочь, но не могут ослушаться распоряжений. Остается только гадать, чем же угрожают баннеры безопасности Ледового дворца.

Хорошо, что непонятный запрет и отсутствие заполненности зада не помешали болельщикам выразить свои эмоции. Даже фигуристок из первой разминки поддерживали круто — для Виктории Дорошевской из Курска друзья ее семьи приготовили огромный баннер. И не только его — само их появление на арене в Москве стало для спортсменки сюрпризом. Как рассказали земляки Вики «СЭ», сегодня рано утром они сели в машину и приехали в столицу из Курска.

Алексей Мишин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Поддержку трибун и крутые баннеры для Елизаветы Туктамышевой отметил и комментатор Первого канала Александр Гришин. Лиза тоже обратила внимание на поддержку — ей было приятно, что ее любят и ждут не только в Санкт-Петербурге. Отчасти это помогло ей так вдохновенно откататься сегодня — ученица Алексея Мишина выиграла битву трикселей в первый день этапа. Она победила подопечных Тутберидзе и Плющенко. Московский турнир этим противостоянием напоминает разогрев прыжкового турнира, который состоится через три недели.