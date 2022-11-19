Жулин считает, что у Трусовой есть шансы выиграть пятый этап «Гран-при России»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил шансы серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой выиграть этап «Гран-при России» в Самаре.

«Саша имеет все шансы на победу, короткая программа — это пока вообще ни о чем. Произвольная все решит», — приводит ТАСС слова Жулина.

Трусова заняла третье место по итогам короткой программы на пятом этапе «Гран-при России». Лидером стала Софья Самоделкина. Второй результат показала Анна Фролова.