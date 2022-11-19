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Сегодня, 19:16

Жулин считает, что у Трусовой есть шансы выиграть пятый этап «Гран-при России»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил шансы серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой выиграть этап «Гран-при России» в Самаре.

«Саша имеет все шансы на победу, короткая программа — это пока вообще ни о чем. Произвольная все решит», — приводит ТАСС слова Жулина.

Трусова заняла третье место по итогам короткой программы на пятом этапе «Гран-при России». Лидером стала Софья Самоделкина. Второй результат показала Анна Фролова.

Источник: https://tass.ru/sport/16376809
Фигурное катание
Александр Жулин
Александра Трусова
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