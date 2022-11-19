Пятый этап «Гран-при России»: расписание и результаты 19 ноября

С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». В первый соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступили с короткими программами.

Танцы на льду, ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 90,74 балла

2. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд — 81,25

3. Полина Усова — Михаил Антонов — 65,66

4. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 64,22

5. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов — 53,62

6. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев — 47,69

7. Александра Буторина — Никита Сборик — 44,08

Женщины, короткая программа — 14.00

Первая разминка

1. Ольга Мокейкина

2. Софья Чаплыгина

3. Арина Онищенко

4. Софья Воронцова

5. Агнета Латушкина

Вторая разминка

6. Рената Губашева

7. Анастасия Морозова

8. Александра Трусова

9. Анна Фролова

10. Софья Самоделкина

11. Ксения Гущина

Пары, короткая программа — 16.15

Первая разминка

1. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько

2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

3. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев

Вторая разминка

4. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

5. Таисия Собинина — Илья Миронов

6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

7. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Мужчины, короткая программа — 17.35

Первая разминка

1. Роман Атояр

2. Егор Коваленко

3. Матвей Ветлугин

4. Андрей Анисимов

Вторая разминка

5. Андрей Мозалев

6. Глеб Лутфуллин

7. Артур Даниелян

8. Александр Самарин

9. Марк Кондратюк

10. Владислав Катичев