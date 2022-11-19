Кондратюк прокомментировал совместный номер с Трусовой на шоу Плющенко

Российский фигурист, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк рассказал об ощущениях после проката на пятом этапе Гран-при России, где лидирует с 102,84 баллами, а также об участии в шоу Евгения Плющенко.

— В целом, довольно неплохо, опять та же ошибка на каскаде. Он по сути исполнен чисто, но хотелось бы на один оборот побольше. И я еще не успел вникнуть, но, вроде, у меня вылетело последнее вращение. В эмоциональном плане все хорошо. Пока эту программу катал трижды, и по ощущениям этот — лучший. В плане физическом что-то есть, но, может, завтра расскажу. Было очень приятно, когда увидел, что какие-то люди встали после проката. Это высший элемент поощрения, безумно приятно.

В основном после Сочи работали просто над программой. Не в прыжках, вращения, а скорее в целостном исполнении. Если я буду продолжать катать так же, то будет неплохо. В произвольной ждать сюрпризов не стоит.

Что для меня джаз? Какое-то состояние души и возможность делать на льду то, что тебе нравится. Есть определенный скелет, но каждый раз программа чем-то отличается. Возможно, зритель не замечает этого, но я осознаю. Выступление во дворце имени Высоцкого? Да, есть какой-то эмоциональный подъем. Безусловно, если бы на Гран-при были показательные, я бы катал номер под его песню.

Страшно ли было взлетать на шоу? Было неожиданно в первый раз. Думал, поднимут меня метров на 5, но когда я взлетел и увидел, что подняли в район куба, я не помнил, что нужно делать. Забыл даже движение, которое было сигналом, что меня надо опускать. Но было прикольно, — сказал Кондратюк.