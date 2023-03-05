Жулин объяснил, почему дуэт Шанаева и Дрозд упустили победу в финале Гран-при России

Александр Жулин, тренер фигуристов Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда, объяснил, почему дуэт уступил Василисе Кагановской и Валерию Ангелополу в финале Гран-при России в произвольном танце.

«Не очень доволен сегодня прокатом и результатом, потому что не досидели одну поддержку. Если бы досидели, были бы первыми», — приводит ТАСС слова Жулина.

Шанаева и Дрозд лидировали после ритм-танца в финале Гран-при России. Однако по сумме набранных баллов за два выступления танцевальный дуэт занял второе место.