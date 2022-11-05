Валиева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Казани

Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Казани. За свой прокат она получила 83,30 балла.

Второй стала Вероника Яметова, набравшая 75,90 балла. Замыкает тройку лидеров Ксения Синицына, короткую программу которой оценили в 70,54 балла.

«Гран-при России»

3-й этап

Казань

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева — 83,30

2. Вероника Яметова — 75,90

3. Ксения Синицына — 70,54

4. Мария Парамонова — 63,29

5. Виктория Нестерова — 62,25

6. Полина Свириденко — 62,16

7. Ксения Гущина — 58,34

8. Анастасия Молчанова — 53,86

9. Клара Швецова — 51,27

10. Мария Реброва — 51,15

11. Софья Кочанова — 42,91

Виктория Сафонова (Белоруссия) — 62,73 (вне конкурса)