Валиева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» в Казани
Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Казани. За свой прокат она получила 83,30 балла.
Второй стала Вероника Яметова, набравшая 75,90 балла. Замыкает тройку лидеров Ксения Синицына, короткую программу которой оценили в 70,54 балла.
«Гран-при России»
3-й этап
Казань
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева — 83,30
2. Вероника Яметова — 75,90
3. Ксения Синицына — 70,54
4. Мария Парамонова — 63,29
5. Виктория Нестерова — 62,25
6. Полина Свириденко — 62,16
7. Ксения Гущина — 58,34
8. Анастасия Молчанова — 53,86
9. Клара Швецова — 51,27
10. Мария Реброва — 51,15
11. Софья Кочанова — 42,91
Виктория Сафонова (Белоруссия) — 62,73 (вне конкурса)
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