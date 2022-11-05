Третий этап «Гран-при» России: расписание и результаты 5 ноября

В субботу, 5 ноября, в Казани начнется третий этап Гран-при России «Идель». В первый соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступили с короткими программами.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Танцы на льду, ритм-танец — 13.30

Первая разминка

1. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

2. Александра Кравченко — Александр Шустицкий

3. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов

Вторая разминка

4. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев

5. Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный

6. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

7. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

Женщины, короткая программа — 14.30

Первая разминка

1. Виктория Нестерова

2. Мария Парамонова

3. Ксения Синицына

4. Полина Свириденко

5. Софья Кочанова

Вторая разминка

6. Камила Валиева

7. Клара Швецова

8. Вероника Яметова

9. Мария Реброва

10. Ксения Гущина

11. Анастасия Молчанова

Пары, короткая программа — 16.30

Первая разминка

1. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

Мужчины, короткая программа — 17.25

Первая разминка

1. Иван Попов

2. Владимир Кузнецов

3. Роман Атояр

4. Владимир Ощепков

Вторая разминка

5. Артур Даниелян

6. Андрей Мозалев

7. Артем Алейников

8. Владислав Катичев

9. Дмитрий Алиев

10. Евгений Зенкин

Третий этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть