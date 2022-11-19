Самоделкина назвала цель на ближайшие соревнования

Фигуристка Софья Самоделкина, лидирующая после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Самаре, рассказала о впечатлениях от проката.

— Я снова недовольна, — заявила 15-летняя спортсменка. — Каскад абсолютно не тот, что был запланирован — хотела прыгнуть лутц + риттбергер, а не лутц + тулуп. Видимо, я перестраховалась, просто лутц + тулуп отработан за всю жизнь. Решение пришло даже не во время прыжка, а уже когда приземлила лутц.

А такой аксель... Над ним надо еще работать. Не хватает наработки. Должно прийти с тысячным повторением.

На этом турнире важнее обрести форму, чем выиграть? Да у меня по всей моей карьере — места, понятно, важно, хочется всегда быть первой, лидером. Но главное — катать чисто. Когда ты падаешь, косячишь, при сильных соперниках, таких, как на этапах «Гран-при», в финальных соревнованиях, ты не выиграешь.

— Перестраховываться завтра будешь?

— Нет, не буду. Не мой стиль.