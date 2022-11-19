Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:44

Самоделкина назвала цель на ближайшие соревнования

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Фигуристка Софья Самоделкина, лидирующая после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Самаре, рассказала о впечатлениях от проката.

— Я снова недовольна, — заявила 15-летняя спортсменка. — Каскад абсолютно не тот, что был запланирован — хотела прыгнуть лутц + риттбергер, а не лутц + тулуп. Видимо, я перестраховалась, просто лутц + тулуп отработан за всю жизнь. Решение пришло даже не во время прыжка, а уже когда приземлила лутц.

А такой аксель... Над ним надо еще работать. Не хватает наработки. Должно прийти с тысячным повторением.

На этом турнире важнее обрести форму, чем выиграть? Да у меня по всей моей карьере — места, понятно, важно, хочется всегда быть первой, лидером. Но главное — катать чисто. Когда ты падаешь, косячишь, при сильных соперниках, таких, как на этапах «Гран-при», в финальных соревнованиях, ты не выиграешь.

— Перестраховываться завтра будешь?

— Нет, не буду. Не мой стиль.

Софья Самоделкина
1
0
Читайте также
Смертник выехал на площадку прямо во время волейбольного матча. Вспоминаем жуткий теракт
ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Взятый в плен под Макеевкой боевик ВСУ рассказал о хороших условиях содержания
В США рассказали о публичных разногласиях Зеленского с Западом
В МИД РФ прокомментировали отказ Польши в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова — о выступлении на «Гран-при» в Самаре: «Прокат лучше, чем в Сочи, но аксель не получился»

Комментаторы Первого канала в прямом эфире сказали, что «Трусова — всё»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости