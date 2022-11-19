Трусова — о выступлении на «Гран-при» в Самаре: «Прокат лучше, чем в Сочи, но аксель не получился»

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о выступлении на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

Девушка после короткой программы занимает третье место, набрав 69,50 балла.

«Хорошие впечатления, публика хорошо принимала. Прокат лучше, чем в Сочи. Аксель не получился. Не сбивали ли крики болельщиков? Нет. Мне очень помогает поддержка. Я была в Самаре до этого на шоу, но не знаю на какой арене. Может, на этой. Мне очень понравилось. Размер катка на выступление не влияет. Я тренировалась, готовилась к этому этапу, мы ограждали каток», — сказала Трусова.