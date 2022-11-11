Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд в интервью «СЭ» рассказали о своих дальнейших планах и мечтах в условиях санкционных ограничений для российских спортсменов.

«Олимпиада будет через четыре года. Кто знает... Жизнь показывает, что вообще ничего теперь загадывать нельзя. Ситуация в мире, конечно, может корректировать твои планы. Но что делать? Нужно работать, делать то, что зависит от тебя. И надеяться на лучшее.

Главная пилюля в текущей ситуации для спортсмена — это любовь к своему делу. Если ты любишь то, чем занимаешься, то останешься в спорте несмотря ни на что. Такие соревнования — уже как приятный бонус. И мы можем только поблагодарить федерацию за организацию такого старта. Понятное дело, что как основу брали Кубок России, но в целом соревнования теперь приобрели совсем другой уровень. И те же призовые — важный нюанс. Но не единственный. Приятно, что отношение к внутренним турнирам совсем другое, ажиотаж. Раньше Кубок России столько людей не собрал бы. Так что это очень круто", — сказал Дрозд.

«Есть хороший план, а есть тот, который складывается в связи с обстоятельствами. Понятное дело, что не на все ты можешь повлиять. Но хочется верить в лучшее», — добавила Шанаева.

Фигуристы из России и Белоруссии были отстранены от всех соревнований под эгидой ISU как минимум до конца 2022 года.