Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о приостановке работы фигуриста Мориса Квителашвили с Этери Тутберидзе.

«Уехал? Дай бог ему здоровья. Где бы он ни находился после работы с Этери Георгиевной, у него ничего не получится. Все великие свершения случаются только в России! Пусть они зарубят себе раз и навсегда. Никогда нельзя уезжать оттуда, где тебе хорошо, и где тебе по-настоящему хотели добра», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее стало известно, что грузинский фигурист приостановил работу со штабом Этери Тутберидзе и уехал в Италию. В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит известный итальянский специалист Лоренцо Магри.