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11 ноября, 13:55

Лайшев — о переезде Квителашвили: «Все великие свершения случаются только в России! У него ничего не получится»

Лайшев отреагировал на информацию о приостановке работы Квителашвили с Тутберидзе
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о приостановке работы фигуриста Мориса Квителашвили с Этери Тутберидзе.

«Уехал? Дай бог ему здоровья. Где бы он ни находился после работы с Этери Георгиевной, у него ничего не получится. Все великие свершения случаются только в России! Пусть они зарубят себе раз и навсегда. Никогда нельзя уезжать оттуда, где тебе хорошо, и где тебе по-настоящему хотели добра», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее стало известно, что грузинский фигурист приостановил работу со штабом Этери Тутберидзе и уехал в Италию. В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит известный итальянский специалист Лоренцо Магри.

Морис Квителашвили
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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