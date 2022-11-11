Туктамышева не определилась с исполнением четверного прыжка на этапе «Гран-при России»
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева не приняла окончательного решения о включении четверного тулупа в произвольную программу на четвертый этап «Гран-при России».
Об этом рассказала Татьяна Мишина, специалист команды заслуженного тренера России Алексея Мишина, в группе которого тренируется Туктамышева.
«Лиза уезжала в хорошем настроении, на тренировке она выезжала четверной тулуп. Но это уже по готовности посмотрят — будут ли сейчас делать или к следующему этапу, или на прыжковом турнире пробовать», — сказала Мишина ТАСС.
Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Москве 12 и 13 ноября.
Источник: https://tass.ru/sport/16302245
Новости