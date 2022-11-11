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11 ноября, 17:05

Туктамышева не определилась с исполнением четверного прыжка на этапе «Гран-при России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева не приняла окончательного решения о включении четверного тулупа в произвольную программу на четвертый этап «Гран-при России».

Об этом рассказала Татьяна Мишина, специалист команды заслуженного тренера России Алексея Мишина, в группе которого тренируется Туктамышева.

«Лиза уезжала в хорошем настроении, на тренировке она выезжала четверной тулуп. Но это уже по готовности посмотрят — будут ли сейчас делать или к следующему этапу, или на прыжковом турнире пробовать», — сказала Мишина ТАСС.

Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Москве 12 и 13 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16302245
Елизавета Туктамышева
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