Роман Савосин: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе

Появилось видео произвольной программы фигуриста Романа Савосина на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

Спортсмен выступил под музыку из песен Адриано Челентано, упал с четверного сальхова и получил 176,77 балла.

Из-за этого Савосин, лидировавший после короткой программы, опустился на второе место в общем зачете с результатом 277,66 балла по сумме двух выступлений. Победителем стал Евгений Семененко, у которого 289,37 балла за два проката.

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.