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Сегодня, 19:05

Макар Игнатов: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео произвольной программы фигуриста Макара Игнатова на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

Спортсмен показал выступление под «Кармен», чисто исполнил три четверных прыжка, но ошибся на приземлении тройного акселя и упал с четверного тулупа. Фигурист получил 172,15 балла за прокат и стал третьим по итогам произвольной программы.

В общем зачете Игнатов занял четвертое место, у него 253,41 балла по сумме двух выступлений. Первым стал Евгений Семененко (289,37 балла), на второй строчке — Роман Савосин (277,66), на третьем месте — Андрей Мозалев (259,47).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.

Фигурное катание
Макар Игнатов
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