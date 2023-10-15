Макар Игнатов: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе

Появилось видео произвольной программы фигуриста Макара Игнатова на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

Спортсмен показал выступление под «Кармен», чисто исполнил три четверных прыжка, но ошибся на приземлении тройного акселя и упал с четверного тулупа. Фигурист получил 172,15 балла за прокат и стал третьим по итогам произвольной программы.

В общем зачете Игнатов занял четвертое место, у него 253,41 балла по сумме двух выступлений. Первым стал Евгений Семененко (289,37 балла), на второй строчке — Роман Савосин (277,66), на третьем месте — Андрей Мозалев (259,47).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.