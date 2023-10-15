Российский фигурист показал фокус при выставлении оценок судей. После этого результат изменился на 4 балла

Российские фигуристы, чемпионы страны Елизавета Худайбердиева/Егор Базин получили две разные оценки за свое выступление на этапе Гран-при России в Уфе с разницей в минуту.

В 19:55 по местному времени на сайте федерации появились результаты, согласно которым пара Александра Жулина получила в произвольном танце 118,70 балла, а также штраф в балл.

Но уже через минуту на той же странице результаты кардинально изменились. У Худайбердиевой/Базина было уже 123,05 балла, штраф исчез.

Интересно, что в этот же момент Базин, сидя в зоне выставления оценок, на камеру показал фокус с пальцем.

Официальных объяснений причин изменения в оценках еще не появилось. Худайбердиева/Базин выиграли этап с разницей в 10 баллов от преследователей.