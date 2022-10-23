Роднина одним словом оценила победу Валиевой на первом этапе «Гран-при» в Москве

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила победу российской фигуристки Камилы Валиевой на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы».

«Рада! [За Валиеву]» — сказала Роднина «СЭ».

За произвольную программу девушка получила 160,74 балла. Она упала с четверного тулупа. По сумме двух выступлений 16-летняя спортсменка набрала 244,66 балла.

Второй на турнире стала Софья Акатьева (236,68 балла), третье место у Анастасии Зининой (200,43 балла).