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Сегодня, 13:00

Первый этап «Гран-при России»: расписание и результаты 23 октября

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 23 октября, завершится первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». Во второй соревновательный день танцевальные дуэты, женщины, спортивные пары и мужчины выступят с произвольными программами.

Танцы на льду, произвольный танец — 13:00

Первая разминка

1. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев

2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

3. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол

4. Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный

Женщины, произвольная программа — 16:45

Первая разминка

1. Мария Гречихина

2. Маргарита Ковалева

3. Анастасия Молчанова

4. Карима Аскарова

5. Анастасия Хахыртдинова

6. Полина Свириденко

Вторая разминка

7. Валерия Шульская

8. София Захарова

9. Алина Горбачева

10. Анастасия Зинина

11. Софья Акатьева

12. Камила Валиева

Пары, произвольная программа — 14:45

Первая разминка

1. Агния Свинцицкая — Владимир Следь

2. Виктория Васильева — Роман Запорожец

Вторая разминка

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

5. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Мужчины, произвольная программа — 18:15

Первая разминка

1. Евгений Зенкин

2. Степан Тартыгин

3. Кирилл Кельманов

4. Иван Соболев

5. Даниил Самсонов

Вторая разминка

6. Иван Попов

7. Глеб Лутфуллин

8. Александр Самарин

9. Дмитрий Алиев

10. Михаил Коляда

Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Камила Валиева
Михаил Коляда
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1-й этап «Гран-при России»: расписание соревнований 23 октября
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