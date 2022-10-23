Зинина поделилась впечатлениями от своего выступления на первом этапе «Гран-при России»

Фигуристка Анастасия Зинина поделилась впечатлениями от своего выступления на первом этапе «Гран-при России».

— Ощущения неоднозначные, что-то получилось, что-то нет. Думаю, с каждым стартом будет полегче катать программу и надеюсь, мы увидим четверной тулуп.

— Что можете сказать о неудачной попытке выполнить четверные?

— Первый прыжок дается гораздо сложнее второго чисто морально и физически. Это начало программы, предвкушение хорошего проката, а с этим справиться гораздо тяжелее. Ставить что-то легче тогда? Это вопрос к тренерам. Надо просто работать на каждой тренировке.

— На что планируете потратить полученные призовые?

— Только что узнала о призовых. Наверное, буду копить на что-то, не знаю. Тренеры просто ничего не говорили, а сама особо и не вдавалась в подробности, в соцсетях не сижу, особо не отслеживаю это.

— Будете ли как-то отмечать свое третье место?

— Отмечать, наверное, не планирую. Надо готовиться ОГЭ, делать уроки еще. Сдаю русский, математику, английский и историю. ОГЭ по истории сдавать сложнее, чем четверной прыгать.

Зинина по итогу короткой и произвольной программ заняла 3-е место на первом этапе серии «Гран-при России». Победу одержала Камила Валиева, Софья Акатьева стала второй.

Зинина была отчислена из академии Евгения Плющенко летом 2022 года. Сейчас фигуристка занимается под руководством Алексея Василевского.