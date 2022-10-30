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Сегодня, 09:15

Прооперированный фигурист Яблоков сможет выступить на «Гран-при России»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион России по фигурному катанию среди юниоров Илья Яблоков, перенесший операцию на ноге в августе, сможет выступить на этапах «Гран-при России», сообщила ТАСС тренер спортсмена Виктория Буцаева.

«Ничего, потихонечку идет восстановление, сейчас в Москве будет на четвертом этапе выступать. Готов ли он? Это сложно сказать, но он будет, надо. Контент прыжковый будет, конечно, облегченный — четверной, но один, сейчас после операции, конечно, не будет четверного риттбергера, иначе после операции это все может печально для ноги закончиться», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

19-летний Яблоков является победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, трехкратным призером юниорского «Гран-при».

Фигурист заявлен на четвертый и шестой этапы «Гран-при России», которые должны пройти в Москве (11-13 ноября) и Перми (25-27 ноября)

Источник: https://tass.ru/sport/16195991
Фигурное катание
Илья Яблоков
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