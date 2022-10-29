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Сегодня, 19:25

Ерохов признался, что сильно волновался перед прокатом на «Гран-при» в Сочи

Виктория Кравченко
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Российский фигурист Алексей Ерохов рассказал о волнении перед короткой программой на «Гран-при России» в Сочи.

«Оцениваю прокат на три с плюсом. Было сильное волнение, но будем дальше продолжать улучшать. Укатался как обычно, были непонятные ощущения, как сезон пройдет. Спасибо федерации, что поддержали спортсменов. Я очень хотел эту музыку, но не складывалось, мне очень нравится моя программа, буду стараться, как и всегда, откатать чисто», — цитирует Ерохова ТАСС.

По итогам короткой программы он располагается на второй позиции, набрав 93,21 балла.

Источник: https://tass.ru/sport/16194293
Алексей Ерохов
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