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Сегодня, 12:00

Второй этап «Гран-при» России: расписание и результаты 30 октября

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 30 октября, в Сочи завершится второй этап Гран-при России «Бархатный сезон». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры представят свои с произвольные программы.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Танцы на льду, произвольный танец -13.00

Первая разминка

1. Александра Буторина — Никита Сборик

2. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев

3. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано

4. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

Женщины, произвольная программа -14.15

Первая разминка

1. Арина Видинеева

2. Дарья Третьякова

3. Рената Губашева

4. Софья Чаплыгина

5. Вероника Малышева

6. Виктория Федянина

Вторая разминка

7. Анастасия Морозова

8. Софья Самоделкина

9. София Захарова

10. Вероника Яметова

11. Александра Трусова

12. Аделия Петросян

Пары, произвольная программа — 16.15

Первая разминка

1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

2. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Вторая разминка

4. Карина Акопова — Никита Рахманин

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Мужчины, произвольная программа -17.30

Первая разминка

1. Кирилл Кельманов

2. Егор Карнаухов

3. Максим Варакин

4. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

5. Петр Гуменник

6. Андрей Анисимов

7. Артем Ковалев

8. Алексей Ерохов

9. Марк Кондратюк

Второй этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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