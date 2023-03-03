Бетина Попова отреагировала на победу ученицы Плющенко в финале юниорского «Гран-при России»

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова отреагировала на победу ученицы Евгения Плющенко Вероники Жилиной в финале юниорского «Гран-при России», который проходит в Санкт-Петербурге.

«Вероника провела хорошую работу. Конечно, девчонкам еще надо прибавлять во многом. Даже тем, кто попал на пьедестал. Они, конечно, показывают сумасшедший контент и качественное катание. Нужно прибавлять в качестве скольжения и в раскрытии образа. Но это все приходит с возрастом. Получилось хорошее завершение турнира», — приводит слова фигуристки «Газета.Ru».

Жилина выиграла финал российского «Гран-при» среди юниоров, набрав 222,45 балла. Второй стала Садкова, за две программы она получила 206,09. На третьем месте Мария Гордеева, в ее активе 204,08 балла.