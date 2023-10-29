Морозов и Еременко снялись с «Гран-при России» в Красноярске

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко снялись с произвольного танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске. Об этом стало известно корреспонденту «СЭ» на месте событий.

Как сообщают в ФФККР, такое решение было принято после утренней тренировки. Партнерша заплакала после прогона произвольного танца и не смогла заниматься дальше.

Вчера Морозов получила травму во время раскатки перед короткой программой, столкнувшись с Елизаветой Шанаевой, которая случайно задела ее ногу лезвием конька. В результате столкновения Аннабель наложили семь швов.

После ритм-танца набрали Морозов и Еременко 76,13 балла и шли на третьем месте.

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