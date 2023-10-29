Гран-при России «Красноярье»: трансляция произвольной программы пар
Спортивные пары выступят с произвольными программами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в воскресенье, 29 октября. Их прокаты продолжат второй соревновательный день в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске.
Начало — 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
После короткой программы лидируют Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Пара набрала 74,52 балла за свое выступление.
Участники произвольной программы пар на 3-м этапе Гран-при России:
Первая разминка
1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров
2. Виктория Васильева — Роман Запорожец
3. Таисия Собинина — Денис Ходыкин
Вторая разминка
4. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции