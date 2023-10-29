Гран-при России «Красноярье»: трансляция произвольной программы пар

Спортивные пары выступят с произвольными программами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в воскресенье, 29 октября. Их прокаты продолжат второй соревновательный день в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске.

Начало — 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидируют Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Пара набрала 74,52 балла за свое выступление.

Участники произвольной программы пар на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

2. Виктория Васильева — Роман Запорожец

3. Таисия Собинина — Денис Ходыкин

Вторая разминка

4. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции