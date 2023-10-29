Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 09:30

Гран-при России «Красноярье»: трансляция произвольной программы пар

Спортивные пары представят произвольные программы на Гран-при России 29 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивные пары выступят с произвольными программами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в воскресенье, 29 октября. Их прокаты продолжат второй соревновательный день в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске.

Начало — 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидируют Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Пара набрала 74,52 балла за свое выступление.

Участники произвольной программы пар на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

2. Виктория Васильева — Роман Запорожец

3. Таисия Собинина — Денис Ходыкин

Вторая разминка

4. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Черным морем и частью Крыма
В Иране обвинили Израиль в пересечении красных линий
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гран-при России «Красноярье»: трансляция произвольной программы мужчин

Морозов и Еременко снялись с «Гран-при России» в Красноярске
Новости
RSS RSS
Все новости