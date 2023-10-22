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Сегодня, 13:01

Кондратюк рассказал о причинах неудачного выступления на Гран-при России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист, участник Олимпиады Марк Кондратюк поделился мнением о своем выступлении на втором этапе Гран-при России в Омске. Кондратюк набрал лишь 249,49 балла и не смог выиграть соревнования, в которых считался фаворитом.

— Моя вина, плохо откатал. Чувство стыда есть. Почему именно оно? Много людей пришло, болели за меня, я это слышал. Неудобно перед ними. Я не показал уровень, который они хотели увидеть. В чем причина — глобально пока не анализировал. Но для меня прокат короткой программы был даже удивительным. Был довольно неплохо готов. Все было нормально.

Со здоровьем все нормально. Где беру мотивацию? Я понимаю, к чему этот вопрос. Просто очень люблю выступать. Вот в чем моя мотивация. Выступать — то, ради чего я тренируюсь, занимаюсь спортом. Если соревнования и ситуация в мире такие, то ок, я выступаю здесь. Это крутая арена, много зрителей. Разница только в том, что нет спортсменов из других стран, — сказал Кондратюк.

Марк Кондратюк
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