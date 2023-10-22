2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: произвольная программа пар
Спортивные пары выступят с произвольными программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в воскресенье, 22 октября. Начало — 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
После короткой программы лидируют ученики Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали за свое выступление 73,50 балла. Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная, ныне выступающая в паре с Георгием Куницей, идет на 5-м месте с результатом 68,06 балла.
Участники произвольной программы спортивных пар на 2-м этапе Гран-при России:
Первая разминка
1. Елизавета Кулешова — Владимир Следь
2. Алена Косторная — Георгий Куница
3. Карина Акопова — Никита Рахманин
Вторая разминка
4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции