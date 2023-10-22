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Сегодня, 12:15

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: произвольная программа женщин

Женщины представят произвольные программы на Гран-при России 22 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алина Горбачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Женщины выступят с произвольными программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в воскресенье, 22 октября. Начало — 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидирует ученица Софьи Федченко Алина Горбачева. Она набрала за свое выступление 75,89 балла. Представительница штаба Этери Тутберидзе Аделия Петросян идет на второй строчке. Судьи оценили ее прокат короткой программы на 71,48 балла. Фигуристка сорвала каскад и тройной аксель в своем выступлении.

Участники произвольной программы женщин на 2-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Зарина Кашапова

2. Мария Парамонова

3. Арина Видинеева

4. Виктория Федянина

5. Людмила Фурсова

Вторая разминка

6. Дарья Третьякова

7. София Захарова

8. Мария Агаева

9. Аделия Петросян

10. Алина Горбачева

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Аделия Петросян
Алина Горбачева
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