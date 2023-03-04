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Сегодня, 17:00

Финал Гран-при: прямая трансляция короткой программы мужчин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины последними выйдут на лед — они представят свои короткие программы.

Камила Валиева. Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Начало — 18:05 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko.

Первая разминка

1. Матвей Ветлугин

2. Александр Самарин

3. Макар Игнатов

4. Петр Гуменник

5. Иван Попов

6. Артур Даниелян

Вторая разминка

7. Евгений Семененко

8. Алексей Ерохов

9. Артем Ковалев

10. Андрей Мозалев

11. Марк Кондратюк

12. Дмитрий Алиев

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
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