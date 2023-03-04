Туктамышева обратилась к японским фигуристкам: «Японцы могут жить спокойно, у них классные звездочки»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева занимает второе место после короткой программы в финале «Гран-при России». Фигуристка поделилась эмоциями от выступления, рассказала о том, как привыкнуть к нестандартной арене «Юбилейного» и передала «привет» японским спортсменкам.

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— Сегодня удалось получить удовольствие, публика потрясающая. Наслаждение от проката. Думала, что будет намного тяжелее, так как ответственно и на льду жарко, боялась, что это может повлиять. Но такая энергетика от зала, что я получила сплошной кайф.

Лучший аксель? Он действительно хороший, даже мне понравился, хотя обычно я придираюсь. Такой же аксель был на Гран-при в Москве в 2020 году, когда я катала «Спартака». Там тоже понравился, до сих пор нравится. Это один из похожих.

На этой арене редко проводим тренировки, так как есть своя тренировочная. Сильного дискомфорта не получила. Главное, что в длину он стандартный. Просто немного уже. Дорожку надо было корректировать, тренировки сегодня было достаточно. В программе не ощущала, что было мало места.

Хотела ли бы, чтобы «Зенит» пригласил на символический удар? Я всегда рада, если пригласят. С удовольствием сделаю это. В моей практике было один раз, достаточно забавно.

Желаю Мае Михаре удачи, спокойствия и контроля эмоций. Все будет замечательно. И вообще всем девочкам удачи. И Каори Сакамото — за нее тоже болею, потрясающая фигуристка. Японцы могут жить спокойно — у них классные звездочки. Я тоже их люблю и с кучаю, надеюсь, что когда-нибудь приеду в Японию. Соскучилась, — сказала Туктамышева журналистам после проката.

Финал «Гран-при России» стартовал сегодня, 4 марта. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представляют короткие программы.