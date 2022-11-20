Пятый этап «Гран-при России»: расписание и результаты 20 ноября

С 19 по 20 ноября в Самаре проходит пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступят с произвольными программами.

Танцы на льду, произвольный танец — 12.00

Результаты

1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 210,42 балла

2. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд — 191,60

3. Полина Усова — Михаил Антонов — 171,57

4. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 156,07

5. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов — 140,00

6. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев — 124,76

Женщины, произвольная программа — 13.45

Первая разминка

1. Ольга Мокейкина

2. Софья Воронцова

3. Рената Губашева

4. Агнета Латушкина

5. Анастасия Морозова

Вторая разминка

6. Арина Онищенко

7. Софья Чаплыгина

8. Ксения Гущина

9. Александра Трусова

10. Анна Фролова

11. Софья Самоделкина

Пары, произвольная программа — 15.45

Первая разминка

1. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев

2. Таисия Собинина — Илья Миронов

3. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

6. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

7. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Мужчины, произвольная программа — 17.15

Первая разминка

1. Егор Коваленко

2. Роман Атояр

3. Андрей Анисимов

4. Владислав Катичев

5. Артур Даниелян

Вторая разминка

6. Матвей Ветлугин

7. Александр Самарин

8. Глеб Лутфуллин

9. Андрей Мозалев

10. Марк Кондратюк