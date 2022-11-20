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Сегодня, 19:20

Фигурист Самарин ответил на вопрос о своей свадьбе, упомянув корни Кондратюка

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Александр Самарин необычно прокомментировал слухи о его свадьбе с фигуристкой Алиной Урушадзе.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информацию, которую с юмором прокомментировала тренер Светлана Соколовская: «Обидно. Даже не пригласили».

— Я жду подарков, а потом скажу. Я в группе катаюсь с Марком [Кондратюком], у него такие корни... (Возможно, Александр имел в виду еврейские. — Прим. «СЭ») Поэтому пока, наверное, не буду, — загадочно сказал Самарин.

Самарин занял второе место на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре, обогнав Кондратюка, который завоевал бронзу.

Фигурное катание
Александр Самарин
Марк Кондратюк
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