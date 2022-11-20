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Лутфуллин — о пятом этапе «Гран-при»: «У меня первый старт, когда по внутренним ощущениям я даже не устал»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист группы Алексея Мишина Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление в произвольной программе на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

— Ошущения радостные. Более-менее чистый прокат. Конечно, были недочеты по вращениям. Рад по прыжковой части. Удалось сделать четыре четверных. Лед удобный. В Москве на прокатах было непривычно, но потом адаптировался. Сам удивлен, что сейчас у меня первый старт, когда по внутренним ощущениям я даже не устал. Я даже сейчас спокойно разговариваю.
Я вчера в шутку сказал, что Алексей Николаевич меня покритиковал. Это я так от себя добавил. На самом деле, он похвалил, сказал, что все нормально. Сейчас сказал, что все достойно. Будем работать дальше, становиться еще лучше? Надеюсь, что дальше будет прыжковый турнир. Чем планирую удивлять? Все увидите, — сказал Лутфуллин .

За произвольную программу фигурист набрал 180,79 балла.

Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
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Мозалев прервал выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при России» в Самаре

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