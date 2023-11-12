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Сегодня, 15:30

Семененко — о падениях: «Я лучше выберу плохой прокат и высокое место, нежели хороший прокат и плохое место»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в произвольной программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Я считаю нормальный, хороший результат. Первое и второе место по двум этапам — неплохо. А нынешний прокат… Скажу так, бывает. Есть негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым местом. Прокаты были рабочие, неплохие. Сегодня чуть расстроюсь, но дальше буду работать.

Выстрелить может каждый. Я еду катать свое, а там уже как будет. Мне важен прежде всего мой прокат. На то, кто еще выступает, внимание обычно не обращаешь. У меня хороший технический набор, вторая оценка. У всех ребят контент плюс-минус одинаковый, немного оступился сегодня, но бывает. При хорошем прокате будет и хорошее место. Обычно из такого принципа отвечают. Но если у меня спросить, что я выберу, хороший прокат и плохое место или плохой прокат и высокое место, то конечно выберу плохой прокат и высокое место.

Мы поменяли технические моменты в дорожке, блоки были изменены, нужно их делать очень качественно. На международной арене к дорожке и вращениям более лояльны, у нас более лояльны скорее ко второй оценке. Решили поэтому, что блоки нужно изменить, чтобы они мне были более удобны и для зрителя было видно что я делаю их без особых трудностей.

Не сказал бы что часто берут «Ромео и Джульетту». Эту музыку часто брали после Олимпиады в Сочи после Юдзуру Ханю, тогда можно было часто услышать эту мелодию. Мне музыка понравилась, решил что можно сделать мини-спектакль, мне нравятся такие программы, четырехминутные представления», — сказал Семененко.

Фигурист набрал 266,24 балла по сумме двух программ и занял второе место.

Фигурное катание
Евгений Семененко
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