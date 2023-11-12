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Сегодня, 15:30

Гран-при России «Идель»: трансляция произвольной программы пар

Спортивные пары представят произвольные программы на Гран-при России 12 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивные пары выступят с произвольными программами на 4-м этапе серии Гран-при России «Идель» в воскресенье, 12 ноября. Их прокаты завершат программу второго соревновательного дня в ледовом дворце Казани.

Начало — 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили за свое выступление 78,61 балла. На втором месте Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (73,66), тройку замыкают Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (72,74).

Участники произвольной программы спортивных пар на 4-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

2. Карина Акопова — Никита Рахманин

3. Таисия Собинина — Денис Ходыкин

4. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторая разминка

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Гран-при России: расписание соревнований и участники этапа в Казани

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
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