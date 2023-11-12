Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:37

Победитель «Гран-при» в Казани Дикиджи заявил, что сбросил перед соревнованиями пять килограмм

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал свою победу на четвертом этапе серии «Гран-при России» в Казани. По сумме двух программ он набрал 287,40 балла.

«Честно говоря, эмоции пока что непонятные… Вроде бы и рад, но есть непонимание что произошло… По настрою, если честно, тут 50 на 50. С одной стороны, тренировался я очень усердно, по сути, должен был хорошо выступить. Ведь если работаешь хорошо, то все будет нормально и в прокате. Но что все получится именно как ты хочешь не ожидал. Мысли были на тройку, что попаду на пьедестал. О первом месте не размышлял.

Кайфовать надо в прокате, с хорошим настроением выступать, эмоции показывать. Я немного нервный обычно, но эмоции в конце проката все-таки показал, когда все уже было спокойно. Произвольная программа мне нравится, но хочется немного изменить концовочку в хип-хоп стиле, растанцовочку сделать.

После того как я выступил на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге скинул пять килограмм. Стал легче прыгать, стал более выносливым. Я помимо своих собственных тренировок еще и с детьми работаю и из-за этого появилась выносливость. Вместе с детьми делаю ОФП, так и похудел. В будущем хочу быть тренером, мне нравится тренировать. Особенно приятно, когда подходят родители и говорят, что у ребенка стали лучше прыжки получаться… Это здорово. Совмещать работу с тренировками лично мне легко, может быть это просто выносливость, но пока держусь», — сказал Дикиджи.

Второе место на «Гран-при России» в Казани занял Евгений Семененко. Для Дикиджи это первый успех на таком уровне.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
0
Читайте также
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семененко — о падениях: «Я лучше выберу плохой прокат и высокое место, нежели хороший прокат и плохое место»

Лутфуллин объяснил, почему отказался от первоначальной версии произвольной программы
Новости
RSS RSS
Все новости