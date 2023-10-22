Ерохов рассказал, как занял второе место на «Гран-при» после лечения

Фигурист Алексей Ерохов прокомментировал свое выступление на этапе «Гран-при России» в Омске, где стал вторым.

— Два балла до Ветлугина? Хотелось выиграть, не буду скрывать. Особенно после моего хорошего проката. В любом случае рад, что получилось хорошо выступить и в итоге попасть в тройку. Рад скорее, что удалось достать себя из глубины, а не месту.

Матвей думал, что я первый? Да, получается, так. Но медали все равно вечером раздают, я не мог взять кубок и убежать. Никогда не задумывался о том, когда заканчивать с фигурным катанием. Даже в тяжелые моменты — думал, залечимся, восстановимся. Просто я очень люблю фигурное катание. Последний раз залечивался вчера. (смеется), — сказал Ерохов.

Первое место на втором этапе «Гран-при России» в Омске занял Матвей Ветлугин.