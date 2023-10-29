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Сегодня, 11:31

Алиев — об акклиматизации: «Меня накрыло на второй день, но я люблю бороться с таким состоянием»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление в произвольной программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Алиев набрал 260,07 балла по итогам двух дней и занял первое место.

«Я не злой, в целом все нормально, позитивно. Сейчас у меня состояние глубокого выдоха, с руками вниз… Все-таки дожил я до конца, половина дня только прошла, но такое ощущение, что двое суток. Так рано тренировки проходят, так рано старт… Я уже два раза успел поспать.

Удовлетворен, что получается со старта показывать два четверных прыжка, они дали мне определенную уверенность в том, что все идет как надо. А я тот человек, который через уверенность в себе, а не через установки, работает. И это привело как раз к сбою. Сказал потом тренерам, считайте каскады, надо считать повторы, потому что ошибиться можно со схемой и намудрить лишнего. Как раз в середине программы я проезжаю мимо бортика, мне сказали лутц-ойлер-сальхов делать. Общаться с тренерами можно, Женя Медведева и вовсе говорила «спасибо» судьям. Главное не материться.

Это подвыбило меня немного, тройной лутц двойным остался и в целом программа расшатанная получилась. Тренер видел, что я горел, ему со стороны, конечно, лучше видно. Я тут меньше остальных и на второй день меня акклиматизация накрыла. Сегодня проснулся в три часа утра и дальше уже не спал. Это, пожалуй, и повлияло на результат, но в целом мне нравится бороться с такими состояниями испытывать себя. Это по-спортивному», — сказал Алиев.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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