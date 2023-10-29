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Сегодня, 13:00

Гран-при России «Красноярье»: трансляция произвольных танцев дуэтов

Дуэты представят произвольные танцы на Гран-при России 29 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дуэты выступят с произвольными танцами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в воскресенье, 29 октября. Их выступления завершат второй соревновательный день в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске.

Начало — 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После ритм-танцев лидируют Александра Степанова и Иван Букин — судьи оценили их выступление на 87,26 балла.

Участники произвольных танцев дуэтов на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Дарья Лунина — Андрей Акулов

2. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов

3. Полина Усова — Михаил Антонов

4. Варвара Курносенко — Федор Варламов

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

6. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

7. Аннабель Морозов — Игорь Еременко*

8. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

9. Александра Степанова — Иван Букин

*снялись из-за повреждения у партнерши.

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова/ Иван Букин
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